В Калужской области 6 тысяч семей подключили газ по программе социальной газификации

В Калужской области по программе социальной догазификации заключены 12 578 договоров. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Газ подведен до границ 9 862 участков, а уже подключили его 5 997 домовладений.

Как отмечают в министерстве, потенциал догазификации Калужской области - более 18 тысяч домовладений.