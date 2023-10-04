В Калуге возьмут под охрану дом на улице Широкой

Такое решение принято на заседание общественного совета, рассказал в среду, 4 октября, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Здание бывшей гостиницы Лаврентьевского монастыря на улице Широкой, 53 в Калуге включат в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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