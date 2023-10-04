На окраине Калуги отключили электричество

Света не будет примерно до 17:00.

В среду, 4 октября, в Калуге Ромодановские Дворики частично остались без электричества, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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