В Калуге завершилось строительство проблемного многоэтажного дома

На улице Пригородной в Калуге завершилось строительство девятиэтажного многоквартирного дома, который начали возводить еще в 2015 году. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Из-за проблем стройка останавливалась. Возобновили ее только в ноябре прошлого года.

- 29 сентября получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - дольщики ждали этого момента почти 8 лет, - прокомментировал Лежнин.

Сейчас ведется работа по постановке дома на кадастровый учет. После этого 68 собственникам передадут квартиры.