В Тарусе строят лестницы на пешеходных маршрутах

В Тарусе продолжается реализация проекта «Прогулки по Тарусе. Берега». Готовность проекта на данный момент составляет 77%, сообщил во вторник, 3 октября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас там монтируют металлические лестницы и спуски на пешеходных маршрутах.

- Реализуемая концепция учитывает интересы жителей города и туристов и представляет собой вертикальную связь верхней части города с историческим центром и берегом реки Оки, - прокомментировал министр.

Напомним, именно этот проект победил в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.