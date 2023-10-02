В Калуге еще один дом включили в реестр объектов культурного наследия

Построенный в начале XX века Дом Скарюкина в Тульском переулке в Калуге включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.
- Дом является представителем жилой архитектуры в духе эклектики с мотивами классицизма, свойственной концу XIX – началу XX вв. и распространенной в Калуге того времени, - пояснили в управлении.
Согласно описи городских недвижимых имуществ за 1832 и 1836 годы, усадьба принадлежала калужской мещанке Наталье Ивановне Рыжовой. В третьей четверти XIX века усадьбу приобрел крестьянин Семен Платонович Скарюкин (Скорюкин). В предреволюционный период (после 1909 года) усадьба была приобретена Чубуркиной Марией Ивановной. Чубуркиных после муниципализации усадьбы выселили в здание угольного склада, что находится северо-западнее главного дома.
В 2012 году в этом здании, отчасти перестроенном, еще жили потомки Чубуркиных. Западнее главного дома находилась пасека: на ее месте осталось несколько лип. Кроме того, сохранились несколько голубых елей из ряда елей, посаженного Чубуркиными. Во время оккупации Калуги осенью 1941 года в доме размещался немецкий госпиталь. После войны, решением Калужского горисполкома дом был передан городскому отделу здравоохранения. С 1996 года в здании располагается отделение Калужской областной стоматологической поликлиники.
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