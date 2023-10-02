В Калуге назвали дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Калуге начнется с 3 октября. Соответствующее постановление в понедельник подписал городской голова Дмитрий Денисов.

Но в жилые дома тепло пока не дадут. Для этого придется дождаться пяти подряд дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов.

– Для того, чтобы батареи во всех детских садах, школах, больницах стали стабильно горячими, потребуется время, – пояснил Денисов. – Специалисты уже работают. Теплоснабжающие организации заполняют систему теплоснабжения. В ближайшее время без предупреждения заеду на один из соцобъектов города – проверю.