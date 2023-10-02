В Калужской области выделили 1,5 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья

В Калужской области до конца года планируется завершить региональную адресную программу по переселению людей из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила министр финансов Валентина Авдеева.

В бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Новое жилье получит около 1400 калужан.

Всего за время реализации этой программы в регионе переселили около 3200 человек, ликвидировано 48,7 тыс. кв. метров аварийного жилья.