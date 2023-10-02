Губернатор поручил начать отопительный сезон в Калужской области

Из-за похолодания, с которого начался октябрь, по всей Калужской области стартует отопительный сезон. Соответствующее поручение министерству строительства и ЖКХ в понедельник дал губернатор Владислав Шапша.

- По прогнозам синоптиков, к концу этой недели ночная температура может опуститься до 1 градуса, - предупредил он. - Не дожидаясь ощутимых холодов, надо организовать подачу тепла.

В первую очередь тепло дадут во все детские сады, школы, больницы и социальные учреждения.

По словам Шапши, все муниципалитеты завершили подготовку к зиме.