На восьми улицах Калуги отключат электричество 2 октября

В понедельник, 2 октября, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества в домах на восьми улицах. Список домов, которые попадут в зону отключения, опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Света не будет с 8:00 до 17:00: