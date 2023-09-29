В Калуге на свалке нашли документацию по капремонту

На нелегальной свалке в Калуге обнаружили документацию по капитальному ремонту дома. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в региональном Фонде капремонта.

- Подрядные организации, выполняющие работы по капремонту, в обязательном порядке заключают договоры на вывоз и утилизацию строительных отходов, - заявили в Фонде. - Многоквартирный дом ремонтировался 4 года назад, соответственно, отходы были вывезены в это же время. Папка с документами за столь длительный срок, под влиянием дождя и снега, должна была просто разложиться. Разбираемся в ситуации - проверяем исполнительную документацию, связываемся с подрядчиком.

Напомним, также в Калуге на свалке нашли коробки с вакциной от гриппа.