На трех улицах Калуги отключат холодную воду 3 октября

Во вторник, 3 октября, в Калуге временно не будет холодной воды у жителей нескольких улиц из-за ремонтных работ на Тарутинской, 1. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение продлится с 9:00 до 21:00. Воды не будет:

Ул. Тарутинская, 1,

Ул. Путейская, 10-23,

Ул. Зеленая (от ул. Радищева до ул. Зерновой).

Также слабый напор воды в этот период возможен на Грабцевском шоссе, 36/1-88, ул. Платова (от Грабцевского шоссе до Моторной), ул. Моторной (от Грабцевского шоссе до Новаторской).