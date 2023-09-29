На семи улицах Калуги отключат воду 2 октября

В понедельник, 2 октября, в Калуге не будет холодной воды в домах на семи улицах. Это связано с ремонтными работами на Николо-Козинской, 108, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Воды не будет с 14:00 до 17:00:

Ул. Николо-Козинская, 73, 77, 77а, 79, 110а,

Ул. Степана Разина, 54, 58,

Ул. Новорежская,

Пер. Даниловский,

Пер. Новый,

Пер. Лапушкин,

Пер. 1-й Больничный, 15, 19.

После того, как работы завершатся, в воде некоторое время могут присутствовать примеси.