В Калуге отключат электричество на улице Турынинской

В пятницу, 29 сентября, в Калуге не будет электричества в четырех домах на улице Турынинской. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 10:00 до 11:00:

Ул. Турынинская, 1, 3, 5, 7.