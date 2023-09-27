Калужская область отправила в Первомайск коммунальную технику

В среду, 27 сентября, правительство Калужской области сообщило о новой партии гуманитарной помощи луганскому Первомайску.

Туда отправили котлы для котельных, трансформатор и стройматериалы.

За 2023 год в Первомайск выслали пять гуманитарных конвоев со строительными материалами и оборудованием.