В Калуге купили 244 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

В Калуге прошел комиссионный осмотр 29 квартир в доме № 2/4 по улице Кукареки в микрорайоне Дубрава. Туда переселят жителей из аварийных домов, сообщили в среду, 25 сентября, в городской управе.

Всего в этом микрорайоне купили 244 квартиры для переселенцев. Жилье людям предоставят до конца года.

- По мере готовности квартир комиссией будет продолжена работа по осмотру, - пояснили в горуправе.