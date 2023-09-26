Капитальный ремонт домов в Калужской области завершился на 97%

За последнюю неделю в Калужской области с 90% до 97% возросла готовность капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В нынешнем году работы велись в 203 домах.

Полностью завершен ремонт фасадов, лифтов и отмосток.

В ближайшее время подрядчики должны завершить крыши и внутридомовые инженерные система.

- Благодаря программе капремонта в этом году улучшат условия жизни более 22 тысяч человек, - заявили в министерстве.