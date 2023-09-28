На окраине Калуги отключат электричество 29 сентября

В пятницу, 29 сентября, в деревне Колюпаново на окраине Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 16:00.

В зону отключения попадут очистные, улицы Троицкая, Усть-Каменогорская, Колюпановская, Родниковая, Лесная Поляна, переулок Ивушкин, 1,2,3,4,5, проезд Родниковый.