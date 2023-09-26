На окраинах Калуги отключат электричество 27 сентября

В среду, 27 сентября, на окраинах Калуги ожидаются временные отключения электричества из-за проведения ремонтных работ. Об этом рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет днем примерно на 30 минут.

В зону отключения попадут населенные пункты Животинки, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка и Сивково.