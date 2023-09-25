В Калуге опубликовали новый список гаражей под снос

В понедельник, 25 сентября, городская управа Калуги опубликовала информацию о поиске владельцев объектов недвижимости на нескольких улицах.

Эти постройки собираются снести, если владельцы не предоставят необходимые документы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений:

ул. Труда, 5б - металлические гаражи, деревянные сараи, металлические сооружения, деревянный гараж, обшитый железом,

Грабцевское шоссе, 160 - металлические ворота и столбы,

ул. Пухова, 53 - металлическое ограждение, деревянное сооружение,

пер. Калинина, между домами 2 и 9 - металлический гараж.

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