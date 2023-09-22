Второй район Калужской области объявил о начале отопительного сезона

На следующей неделе в Дзержинском районе Калужской области начнется отопительный сезон. Батареи нагреются в школах, детских садах и больницах. Об этом сообщил в пятницу, 22 сентября, глава районной администрации Егор Вирков.

- Несмотря на то, что сентябрь в этом году по-летнему теплый, ночи уже становятся прохладными, - заявил он.

В жилые дома тепло дадут, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в течение 5 дней.

Напомним, на кануне в Малоярославецком районе сообщили, что отопительный сезон в соцобъектах начнется 25 сентября.

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