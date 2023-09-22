В Калуге запланировали ремонт теплотрасс от котельных на четырех улицах

В следующем году в Калуге планируется заменить около 19 километров тепловых сетей от котельных, расположенных на Бульваре Энтузиастов, улицах Луначарского, Московской и Грабцевском шоссе. Об этом сообщил 22 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

В этом году отремонтировали 32 километра теплотрасс.

- Сейчас один из ключевых моментов – контроль подрядчиков. Важно, чтобы они оперативно привели в порядок участки работ после разрытий, - прокомментировал Денисов.

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