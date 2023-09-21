В Калуге отключат воду на улице Дзержинского

Во вторник, 26 сентября, часть улицы Дзержинского в Калуге останется без холодной воды. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в водоканале.

В зону отключения попадут дома на участке от улицы Марата до улицы Плеханова.

Воды не будет с 9:00 до 21:00.

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