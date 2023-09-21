В Калужской области построят новую станцию очистки воды

В селе Ульяново продолжаются работы по строительству станции очистки воды. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

По его словам, благодаря станции до конца 2023 года более 3 тысяч жителей села будут обеспечены питьевой водой.

Строительство выполняется в рамках федерального проекта «Чистая вода».

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