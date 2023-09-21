В Калуге мусорный полигон начал появляться в 100 метрах от центральной улицы города

Наш читатель Константин в четверг, 21 сентября, в очередной раз поднял тему мусора в Калуге. Но на этот раз речь идет не о свалках возле контейнеров, а о куда больших масштабах.
- Вот пример свалки, которая образовалась всего за 4 дня по адресу ул. Московская, 328, - рассказал калужанин. - Прохожу здесь и каждый день вижу новую кучу мусора. Таких куч строительного и бытового мусора, привезенного грузовиками, в окрестностях десятки. Но тут особый случай. Площадка довольно большая, и что-то мне подсказывает, что мы тут скоро увидим полноценный мусорный полигон в 100 метрах от основной транспортной артерии города.
По его словам, как минимум один из грузовиков привез мусор юридического лица, которое наверняка оплатило и его вывоз, и утилизацию.
- Уверен, что их руководство будет сильно удивлено, увидев свой мусор, вываленный на улице Московской, - отметил Константин. - Думаю, компетентным органам, при наличии желания, не составит большого труда установить виновных.
Напомним, проблема с вывозом мусора приобрела в этом году в Калуге особую актуальность. Весной мы подробно разбирались в этом вопросе. Как выяснилось, проблема комплексная. Это и несовершенство федерального законодательства, которое предписывает жителям самостоятельно оплачивать вывоз определенного вида мусора, и несанкционированное складирование его на площадках организациями, которые, опять же, обязаны утилизировать его за свой счет, а также острая нехватка средств в городском бюджете.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.