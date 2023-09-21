В Калуге мусорный полигон начал появляться в 100 метрах от центральной улицы города

Наш читатель Константин в четверг, 21 сентября, в очередной раз поднял тему мусора в Калуге. Но на этот раз речь идет не о свалках возле контейнеров, а о куда больших масштабах.

- Вот пример свалки, которая образовалась всего за 4 дня по адресу ул. Московская, 328, - рассказал калужанин. - Прохожу здесь и каждый день вижу новую кучу мусора. Таких куч строительного и бытового мусора, привезенного грузовиками, в окрестностях десятки. Но тут особый случай. Площадка довольно большая, и что-то мне подсказывает, что мы тут скоро увидим полноценный мусорный полигон в 100 метрах от основной транспортной артерии города.

По его словам, как минимум один из грузовиков привез мусор юридического лица, которое наверняка оплатило и его вывоз, и утилизацию.

- Уверен, что их руководство будет сильно удивлено, увидев свой мусор, вываленный на улице Московской, - отметил Константин. - Думаю, компетентным органам, при наличии желания, не составит большого труда установить виновных.

Напомним, проблема с вывозом мусора приобрела в этом году в Калуге особую актуальность. Весной мы подробно разбирались в этом вопросе. Как выяснилось, проблема комплексная. Это и несовершенство федерального законодательства, которое предписывает жителям самостоятельно оплачивать вывоз определенного вида мусора, и несанкционированное складирование его на площадках организациями, которые, опять же, обязаны утилизировать его за свой счет, а также острая нехватка средств в городском бюджете.

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