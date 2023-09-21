Ничейный газопровод обнаружили в Калужской области

В Перемышльском районе Калужской области нашлись 1350 метров газопровода высокого давления, которые по документам никому не принадлежали. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Отсутствие собственника газопровода не обеспечивало безопасность его эксплуатации, а также создавало условия для нарушения прав потребителей на бесперебойное получение коммунального ресурса, - заявили в прокуратуре.

Суд обязал местных чиновников взять газопровод на баланс.

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