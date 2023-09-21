Глава Следственного комитета России заинтересовался плесенью в жилом доме в Калужской области

В деревне Сашкино Ферзиковского района в подвале жилого дома стоит вода, а стены покрылись плесенью и трещинами. О проблеме местных жителей на днях рассказали на «Ника ТВ», а в четверг, 21 сентября, этой темой заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил провести проверку и доложить ему о ситуации.

По словам местных жителей, вода в подвале стоит уже 30 лет. Но проблема никак не решается.

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