Жителям Правобережья Калуги вернули горячую воду

Подача горячей воды от котельной на 1-м Академическом проезде в Калуге возобновилась. Об этом в 12:30 уведомили в «Калугатеплосети».

Ранее сообщалось, что горячей воды не было в жилых домах на улицах Георгия Димитрова и Генерала Попова.

Как рассказали наши читатели, вода провала еще во вторник вечером.

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