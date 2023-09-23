В Калуге на пяти улицах отключат электричество на три дня

На следующей неделе, 25, 27 и 29 сентября, в Калуге отключат электричество в домах на пяти улицах. Как рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе», это связано с проведением ремонтных работ.

Света не будет с 8:00 до 18:00:

пер. Калужский, 1-25, 2-26,

ул. Калужская, 2-18, 3-27,

ул. Маяковского, 2-16,

Грабцевское шоссе, 24, 24а, 26,

ул. Чапаева, 1.

Напомним, 26 и 28 сентября электричества не будет по другим адресам на пяти улицах.

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