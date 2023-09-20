Пять калужских улиц на три дня останутся без электричества

В Калуге 22, 26 и 28 сентября не будет электричества в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение запланировано в каждый из трех дней с 8:00 до 17:00:

ул. Калужская, 20-46, 27, 29, 31,

ул. Маяковского, 2/16-12/15, 1/18-5/15,

ул. Проезжая, 1-19, 4-12, 16,

ул. Заводская, 1-13, 13а, 8, 14,

ул. Чапаева, 3-11/1.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.