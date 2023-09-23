В Калуге отключат холодную воду на Малинниках

В понедельник, 25 сентября, в Калуге не будет холодной воды в двух домах, расположенных в переулке Малинники. Об этом сообщили в водоканале.

В зону отключения из-за ремонтных работ попадут дома №17 и №21.

После окончания работ в воде на время могут появиться примеси, предупредили коммунальщики.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.