В Калуге отключили горячую воду на Правом берегу

Утром в среду, 20 сентября, в Калуге отключили горячую воду на двух правобережных улицах. Это связано с работами по устранению утечки, сообщили нам в «Калугатеплосети».

Примерно до 17:00 горячей воды не будет в следующих домах:

ул. Георгия Димитрова, 4, 8, 10, 22, 24,

ул. Генерала Попова, 2к, 2 к2, 2 к3, 4, 8, 10, 10 к1, 10 к2.

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