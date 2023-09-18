Жители четырех улиц в Людиново остались без воды

В понедельник, 18 сентября, в Людиново на четырех улицах отключили воду, сообщили в администрации района.

Без воды остались четная стороны улицы Маяковского, улицы Московская, Осипенко и Лясоцкого.

В какие сроки будет проведен ремонт, пока не уточняется.

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