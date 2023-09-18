В Калужской области капремонт домов завершился на 90%

Программа капитального ремонта домов на 2023 год по состоянию на середину сентября выполнена на 90%. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Отремонтированы 104 крыши, 14 фасадов, 54 отмостки, 27 инженерных систем.

В 18 домах поменяли 56 лифтов.

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