В Калуге ищут собственников гаражей и сараев

В пятницу, 15 сентября, городская управа Калуги объявила о поисках владельцев нескольких построек в разных частях областного центра. Их собираются снести.

Собственников попросили предоставить документы на недвижимость в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

ул. Веры Андриановой, 32 - кирпичный гараж,

ул. Тарутинская, 1А, 1Б - деревянные сараи,

ул. Николо-Козинская, 73 - кирпичный подвал,

Одоевское шоссе, 3 - кирпичное строение,

Городской Бор - кирпичное строение.

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