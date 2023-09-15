В Калуге управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей за плохую работу в доме на улице Красная Гора. В пятницу, 15 сентября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Проверка проводилась после жалобы местного жителя.

- Над квартирой заявителя имеются сколы шифера, трещины и просветы в месте примыкания шифера и вентиляционной шахты, а также щели в покрытии кровли по всему периметру, слуховые окна на момент проверки находились в открытом состоянии, отсутствовали запорные устройства на дверях выхода на чердак, - пояснили в ведомстве.

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