Пять улиц Калуги останутся без электричества 19 сентября

Во вторник, 19 сентября, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество в домах на пяти улицах, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 8:00 до 17:00:

ул. Кирпичная, 1-27, 18-30,

пр-д Колхозный (полностью),

1-й пер. Брусничный (полностью),

пер. Кирпичный, 2-8, 3-7,

пер. Черепичный (полностью).

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