На окраине Калуги отключат электричество 18 сентября

В понедельник, 18 сентября, в Калуге временно не будет электричества в деревне Шопино. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

ул. Школьная, 3, 4, 5, 10, 8, 6, 6а.

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