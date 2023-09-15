В Калуге отключили электричество на четырех улицах

В пятницу, 15 сентября, в Калуге жители пяти улиц остались без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет до 16:00.

ул. В.Никитиной 22-28, 23 корп.1, 2, 29, 30, 31, 33 корп.1, 33, 35, 39, 12-20, 23-27,

ул. Лесная, 12-24,

ул. Мельничная, 56/13,

ул. Радищева, 11-19, 24, 26, 29.

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