В Калуге восстановили водоснабжение на Малинниках

В Калуге жителям семи улицах в районе Синих мостов вернули воду. Напомним, 14 сентября там проходили работы по переврезке трубы.

- Как и планировалось, сегодня ночью работы по технологическому подключению водопровода подрядной организацией были завершены, водоснабжение восстановлено, - рассказали утром в пятницу в городской управе.

До конца месяца там планируется переложить все коммуникации на участке между 2-м Городским проездом и улицей Зерновой, что необходимо для открытия движения по этой дороге.

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