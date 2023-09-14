Жителям Товарково начали возвращать воду

Вечером в четверг, 14 сентября, в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области вода начала возвращаться в дома местных жителей. Об этом сообщили в региональном водоканале.

Напомним, ремонтные работы там начались утром в четверг.

- В настоящее время ремонтные работы завершены, идёт заполнение системы. Рассчитываем, что в течение нескольких часов вода появится в домах, - пояснили в водоканале.

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