На пяти улицах Калуги отключат электричество на четыре дня

С 19 по 22 сентября в Калуге из-за ремонтных работ в дневное время не будет электричества в домах на пяти улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

ул. Маяковского, 30-60,

пер. 1-й Стекольный, 4,

пер. Стекольный, 3-21, 4-18,

пер. 2-й Стекольный, 1-19, 2-22,

пер. Чапаева, 4-22, 3-19.

Напомним, с 18 по 22 сентября отключат электричество еще на четырех улицах Калуги.

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