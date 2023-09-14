Житель Калужской области оплатил долги, чтобы зарегистрировать пристройку

В Калужской области житель Людиново задолжал по кредиту 137 тысяч рублей, сообщили в четверг, 14 сентября, в региональном управлении судебных приставов.

Кроме того, он должен был заплатить исполнительный сбор в размере 10 тысяч рублей.

Мужчина отдал деньги, только когда ему понадобилось зарегистрировать пристройку к дому. До этого на операции с недвижимостью были наложены ограничения.

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