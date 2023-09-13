Семь улиц Калуги останутся без воды 14 сентября

Напоминаем, что в четверг, 14 сентября, Калугу ждет массовое отключение воды из-за переврезки трубы на месте реконструкции Синих мостов.

Воды не будет на улицах Тарутинской, Степной, Вагонной, Луговой, 8 Марта, Северной и Путейской. Также возможен низкий напор воды на Маяковке.

Работы запланированы на период с 9:00 14 сентября до 9:00 15 сентября. Но коммунальщики могут завершить переврезку раньше.

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