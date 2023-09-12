Жители поселка Товарково в Калужской области на сутки останутся без воды

С 8:00 14 сентября до 9:00 15 сентября в поселке Товарково Дзержинского района не будет холодной воды. Об этом сообщили во вторник в областном водоканале.

Отключение связано с работами по технологическому подключению водопровода.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в водоканале.

Напомним, в этот же период в Калуге не будет воды на семи улицах.

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