На семи улицах Калуги отключат воду 14 сентября

Как мы уже рассказывали, 14 сентября, в Калуге запланировано массовое отключение воды из-за переврезки на Синих мостах. Утром во вторник городская управа опубликовала список улиц, которые попадут в зону отключения.

Воды не будет с 9:00 14 сентября до 9:00 15 сентября:

ул. Степная,

ул. Вагонная,

ул. Луговая,

ул. 8 Марта,

ул. Северная,

ул. Тарутинская,

ул. Путейская.

Также проблема с напором воды возможна в микрорайоне Маяковка.

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