В Калужской области 14 деревень останутся без электричества 12 сентября

Во вторник, 12 сентября, в Бабынинском районе Калужской области пройдут ремонтные работы на электросетях. Из-за этого света не будет у жителей 14 деревень.

Барановка,

Бражниково,

Верхний Доец,

Дегтянка,

Липилины Дворы,

Мордвиново,

Орловка,

Рыково,

Семыкино,

Сосновка,

Черная Грязь,

Садовый поселок,

Муромцево,

Куракино.

Работы пройдут с 9:00 до 17:00, сообщили в администрации района.

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