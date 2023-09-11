Массовое отключение воды из-за переврезки водопровода в Калуге запланировали на 14 сентября

Переврезка водопровода на месте реконструкции Синих мостов в Калуге, которая была запланирована на начало месяца, состоится в четверг, 14 сентября. Об этом в понедельник сообщил и.о. руководителя управления капитального строительства Антон Демин.

По его словам, работы с запасом запланированы на 24 часа, но на самом деле их собираются выполнить за рабочий день.

Какие именно улицы попадут под отключение, власти пока не сообщили.

К концу месяца там собираются переустроить все сети.

Уже начался демонтаж гаражей. А в среду будут сносить здание автосервиса, которое ранее выкупили у собственника по рыночной цене.

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