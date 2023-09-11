После вмешательства прокуратуры в Калужской области восстановили горячее водоснабжение в доме инвалидов

Прокурор Калужской области Константин Жиляков посетил дом инвалидов в Кировском районе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник, 11 сентября.

После общения с постояльцами, которые находятся в здании круглосуточно, Жиляков распорядился проверить горячее водоснабжение.

О дальнейших результатах проверки в прокуратуре обещают сообщить позже.

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