Где в Калуге отключат электричество 10 сентября

В воскресенье, 10 сентября, в Калуге из-за ремонтных работ без электричества останутся жители микрорайона Тайфуновская слобода. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 8:00 до 13:00.

В зону отключения попадут дома с 51 по 91 на улице Новой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.